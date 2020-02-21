FenerbahÃ§e ikinci yarÄ±nÄ±n, Galatasaray ilk yarÄ±nÄ±n son 30 dakikasÄ±nda tehlikeli

Ligdeki 22 maÃ§ta 41 gol bulan FenerbahÃ§e, her iki devrede gol yollarÄ±nda etkili oldu. Ä°lk yarÄ±larda rakip kaleye 20 gol atan FenerbahÃ§e, ikinci devrede ise toplam 21 gol kaydetti.Â

SarÄ±-lacivertliler, en fazla golÃ¼ 61 ila 90. dakika aralÄ±ÄŸÄ±nda buldu. Son yarÄ±m saatte rakip kalede daha etkili olan sarÄ±-lacivertliler, bu bÃ¶lÃ¼mde 17 gol attÄ±.

Ä°lk 15 dakikada 6 gol bulan FenerbahÃ§e, sonraki 15 dakikada 7 kez gol sevinci yaÅŸadÄ±. 31 ile 45. dakikalar arasÄ±nda yine 7 gole imza atan sarÄ±-lacivertli ekip, ikinci yarÄ±nÄ±n ilk 15 dakikasÄ±nda 4 gol atabildi.

FenerbahÃ§e, ikinci yarÄ±ya tutuk baÅŸlasa da 61 ile 75. dakikalar arasÄ±nda 7 gol attÄ±. Sonraki 15 dakika ve uzatma bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde sarÄ±-lacivertliler, fileleri 10 kez havalandÄ±rdÄ±.

Galatasaray, ilk yarÄ±nÄ±n son 30 dakikasÄ±nda etkili

Derbi maÃ§ta FenerbahÃ§e'ye konuk olacak Galatasaray, bu sezon ilk yarÄ±larÄ±n son 30 dakikasÄ±nda daha etkili bir oyun sergiledi.Â Â Ligde 36 gol atan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, maÃ§larÄ±n ilk yarÄ±larÄ±nda 23 kez rakip fileleri havalandÄ±rdÄ±. Galatasaray, ikinci devrelerde ise 13 gol buldu.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, ilk 15 dakikalÄ±k bÃ¶lÃ¼mde 3 gol atarken, ilk yarÄ±nÄ±n son 30 dakikasÄ±nda 19 gol Ã¼retti. 16-30. dakikalarda 11 gol kaydeden Galatasaray, 31. dakikadan ilk yarÄ±nÄ±n sonuna kadar ise 8 kez gol sevinci yaÅŸadÄ±.

Galatasaray, ikinci yarÄ±ya ise hÃ¼cum yollarÄ±nda kÃ¶tÃ¼ baÅŸlÄ±yor. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, ligde geride kalan 22 haftada ikinci yarÄ±larÄ±n ilk 30 dakikasÄ±nda sadece 5 gol atabildi. Bu gollerin 2'si 46-60, 3'Ã¼ de 61-75 dakika aralÄ±ÄŸÄ±nda geldi.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, bu sezon ligde 76. dakikadan maÃ§ sonuna kadar ise 8 gole imza attÄ±.



