03.06.2020 - 12:14 |
Fenerbahçe ile adı geçiyordu! Jorge Jesus kararını verdi...
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiren bir gelişme oldu. Sarı-lacivertlilerle adı geçen Jorge Jesus, Flamengo ile sözleşmesini yeniledi, yıllık 4 milyon euroya anlaştı.
Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler
Ersun Yanal sonrası dönemde teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için ilginç bir gelişme yaşandı.
Uzun süredir adı sarı-lacivertlilerle geçen 65 yaşındaki teknik adam Jorge Jesus, son kararını verdi. Jesus, Brezilya'da Flamengo'da kalmaya karar verdi.
Tecrübeli çalıştırıcının 1 yıllık sözleşme uzattığı ve 2021 sonuna kadar Flamengo'da kalacağı bildirildi.
2019'dan beri olan başarılı antrenörün, yıllık 4 milyon euro maaş alacağı aktarıldı.