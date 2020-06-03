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03.06.2020 - 12:14 |

Fenerbahçe ile adı geçiyordu! Jorge Jesus kararını verdi...

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiren bir gelişme oldu. Sarı-lacivertlilerle adı geçen Jorge Jesus, Flamengo ile sözleşmesini yeniledi, yıllık 4 milyon euroya anlaştı.

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Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

Ersun Yanal sonrası dönemde teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için ilginç bir gelişme yaşandı.

Uzun süredir adı sarı-lacivertlilerle geçen 65 yaşındaki teknik adam Jorge Jesus, son kararını verdi. Jesus, Brezilya'da Flamengo'da kalmaya karar verdi.
Tecrübeli çalıştırıcının 1 yıllık sözleşme uzattığı ve 2021 sonuna kadar Flamengo'da kalacağı bildirildi.

2019'dan beri olan başarılı antrenörün, yıllık 4 milyon euro maaş alacağı aktarıldı.

Fenerbahçe ile adı geçiyordu Jorge Jesus kararını verdi...

Fenerbahçe ile adı geçiyordu Jorge Jesus kararını verdi...

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