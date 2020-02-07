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07.02.2020 - 09:56 | | AA

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 8. kez karşılaşacak

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 8. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 8. kez karşılaşacak

Alanya ekibinin Süper Lig'de yer aldığı 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 7 maçta Fenerbahçe 4, Alanyaspor 2 galibiyet elde etti, bir müsabaka da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takımın 14 golüne, rekabetteki son 2 maçı kazanan turuncu-yeşilliler 8 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Öte yandan iki takım arasında İstanbul'da oynanan 3 maçtan ilki berabere sonuçlandı, son 2'sinde Fenerbahçe gol yemeden galip geldi.

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Ligde yarın 8. kez karşılaşacak

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