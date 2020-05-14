‘Fenerbahçe ile görüşüyoruz’

Fenerbahçe’nin teknik direktör adaylarından Nenad Bjelica, Hırvatistan’da ‘Jutarni’ için geniş bir röportaj verdi. Sarı-lacivertli kulüple 3 kez görüştüklerini ve görüşmelerin sürdüğünü ifade eden 48 yaşındaki Hırvat hoca, henüz biten bir gelişme olmadığını vurguladı.

Fenerbahçe’nin teknik direktör adayı Nenad Bjelica’nın açıklamaları şöyle:

-Fenerbahçe, 30 milyon taraftarı olan Türkiye’nin büyük bir kulübü. Ali Koç ile 3 kez görüştüm. 2’sinde tanışma toplantısı yaptık, son olarak konuştuğumuzda tüm şartları anlattı.

-Fenerbahçe ile henüz bir anlaşmaya varmadık. Çıkan haberlerin yüzde 95’i doğru değil. Ne bir transfer listesi sundum, ne sözleşme yaptım ne de maaş konuştum.

-Ali Koç, Türkiye’nin en güçlü insanlarından biri ve Fenerbahçe de beni isteyen kulüpler arasında en büyüğü. Bu nedenle diğer opsiyonları şu an için kabul etmedim.

-Eğer Fenerbahçe ile anlaşamazsak diğer tekliflere bakarım.

-Fenerbahçe ile görüşme aşamasındayız. Finansal konuları konuşuyoruz. O konuda daha tam net anlaşamadık.

-Transfer konularını konuşmadık. Eğer anlaşma olursa transfer şartlara bağlı olur. Dinamo Zagreb’li oyuncular için bir şey diyemem o nedenle.

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