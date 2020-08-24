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24.08.2020 - 18:44 |

Fenerbahçe istiyordu! Mario Mandzukic ile görüşmeye başladı...

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Mario Mandzukic, İtalya Serie A takımlarından Roma ile görüşmelere başladı.

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Juventus ile sözleşmesi sona eren Mario Mandzukic takım arayışlarına başladı. Dünyaca ünlü santrforun adı Fenerbahçe ile anılırken İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Tuttosport'un haberine göre, Hırvat golcü, İtalya Serie A takımlarından Roma ile görüşmelere başladı.

Bonservisi elinde olan yıldız futbolcu, Fenerbahçe'den talep ettiği ücret olan 4 milyon euro (35 milyon lira) aynısını Roma'dan istedi. Mario Mandzukic'in yıllık 2 senelik sözleşme arzu ettiği ve İtalyan kulübü ile görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Kariyerinde Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi devlerin formasını giyen 34 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezonu Al Duhail'de geçirdi.

Fenerbahçe istiyordu Mario Mandzukic ile görüşmeye başladı...

Fenerbahçe istiyordu Mario Mandzukic ile görüşmeye başladı...

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