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22.02.2021 - 08:40 |

Fenerbahçe, Kadıköy'de 5. yenilgisini aldı! Son 28 yılın en kötüsü...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Göztepe'ye 1-0 yenildi ve Galatasaray derbisinden sonra Kadıköy'de üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Ligde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın 3 puan gerisine düşen Fenerbahçe, bu sezon evinde 5. kez mağlup oldu.

Fenerbahçe, Kadıköy'de 5. yenilgisini aldı! Son 28 yılın en kötüsü...
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Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Göztepe, 9. dakikada Halil Akbunar'ın attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut, müsabakanın ikinci yarısında hücum oyuncuları Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Dimitrios Pelkas ve Sinan Gümüş'ü oyuna almasına rağmen Fenerbahçe, golü bulamadı ve Göztepe maçı 1-0 kazandı.

Bu sonuçla ligde 6. mağlubiyetini yaşayan Fenerbahçe 51 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler, liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın 3 puan gerisine düştü. Süper Lig'de 8. kez kazanan Göztepe ise puanını 32'ye çıkardı.

SAHASINDA 5. MAĞLUBİYET

Fenerbahçe, bu sezon ligde yaptığı maçlarda iç sahada 5. mağlubiyetini yaşadı. Deplasmanda sergilediği başarılı performansa karşın sahasında yaşadığı puan kayıplarıyla dikkati çeken sarı-lacivertli takım, evinde 5. kez mağlup oldu.

Sahasında İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve Galatasaray'a yenilen Fenerbahçe, son olarak Göztepe karşısında da puan elde edemedi.

Sarı-lacivertli takımın bu mağlubiyetleri iç sahada üst üste 3 (İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor) ve 2 (Galatasaray, Göztepe) maçlık periyotlarda yaşaması ise dikkati çekti.

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Fenerbahçe, Kadıköyde 5. yenilgisini aldı Son 28 yılın en kötüsü...

Maç Özeti: Tigres 0-2 Cruz Azul
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