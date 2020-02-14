14.02.2020 - 18:31 |
Fenerbahçe kafilesi, Ankara'ya geldi!
Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Fenerbahçe, başkente geldi. Fenerbahçe'nin gelişinde terminalde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.
Süper Lig'in 22. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Fenerbahçe, başkente geldi.
Özel uçakla Esenboğa Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, iç hatlar terminalinden çıkış yaptı. Fenerbahçe'nin gelişinde terminalde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.
Çevik kuvvet ekipleri eşliğinde havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, daha sonra konaklayacağı otele geçti.
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