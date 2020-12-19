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19.12.2020 - 00:46 |

Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'te

Süper Lig'in 13. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak Fenerbahçe, Gaziantep'e geldi.

Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'te
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Süper Lig'in 13. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak Fenerbahçe, Gaziantep'e geldi.

Özel bir uçakla Gaziantep Havalimanına gelen sarı-lacivertli kafileyi, az sayıdaki taraftar çiçeklerle karşıladı. 

Bazı taraftarın tepki gösterdiği karşılama sırasında Ferdi Kadıoğlu bir taraftarın formasını imzaladı. 

Polis koridorundan geçerek takım otobüsüne binen kafile, daha sonra otele geçti.

Fenerbahçe kafilesi Gaziantepte

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