20.04.2019 - 18:37 | | AA
Fenerbahçe kafilesi, Gazipaşa'ya geldi
Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe kafilesi, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine geldi.
Spor Toto Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe kafilesi, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine geldi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçakla hareket eden kafileyi, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda taraftarlar tezahüratlarla karşıladı.
Futbolcular, otobüsle Alanya'da konaklayacağı otele hareket etti.