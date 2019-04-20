Fenerbahçe kafilesi, Gazipaşa'ya geldi

Spor Toto Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe kafilesi, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine geldi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçakla hareket eden kafileyi, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda taraftarlar tezahüratlarla karşıladı.



Futbolcular, otobüsle Alanya'da konaklayacağı otele hareket etti.