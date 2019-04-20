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20.04.2019 - 18:37 | | AA

Fenerbahçe kafilesi, Gazipaşa'ya geldi

Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe kafilesi, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine geldi.

Fenerbahçe kafilesi, Gazipaşa'ya geldi
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Spor Toto Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe kafilesi, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine geldi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçakla hareket eden kafileyi, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda taraftarlar tezahüratlarla karşıladı.

Futbolcular, otobüsle Alanya'da konaklayacağı otele hareket etti.

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