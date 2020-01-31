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31.01.2020 - 20:52 |

Fenerbahçe kafilesi, Trabzon'a geldi

Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.

Fenerbahçe kafilesi, Trabzon'a geldi

Süper Lig'in 20. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.

 Özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, dış hatlar terminalinden çıkış yaptı. 

Fenerbahçe'nin gelişinde terminalde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı. 

Çevik kuvvet ekipleri eşliğinde havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, daha sonra konaklayacağı otele yerleşti.

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