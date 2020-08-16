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HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe kampta Karagümrük ve Alanyaspor ile karşılaşacak
16.08.2020 - 12:27 |

Fenerbahçe kampta Karagümrük ve Alanyaspor ile karşılaşacak

Fenerbahçe’de salı günü başlayacak Topuk Yaylası Kampı öncesi Covid19 salgınına karşı geniş tedbirler alındı.

Fenerbahçe kampta Karagümrük ve Alanyaspor ile karşılaşacak
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Sarı Lacivertli Takımın kamp yapacağı tesisde tüm çalışanlar takımın seyahatinden bir gün önce PCR testinden geçecek. Sonuçları negatif çıkan personelin evlerine gitmesine izin verilmeyecek ve kamp süresince takımla birlikte Topuk Yaylası Tesislerinde kalacaklar.

Fenerbahçe Futbol Takımı,Teknik Heyet ve İdari Personelde kampın başlayacağı 18 Ağustos salı sabahı Samandıra Can Bartu Tesislerinde PCR testi olacaklar. Akşama kadar tesislerde kalacak olan kafile sonuçları negatif çıkan kadro ile Topuk Yaylası Kampı için Düzce’ye hareket edecekler.

Fenerbahçe kampta Karagümrük ve Alanyaspor ile karşılaşacak


10 günlük kamp süresince iki de hazırlık maçı oynayacak olan sarı lacivertliler bu periyodta Karagümrük ve Alanyaspor ile karşı karşıya gelecekler.

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