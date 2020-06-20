FenerbahÃ§e, KasÄ±mpaÅŸa karÅŸÄ±sÄ±nda moral arÄ±yor

FenerbahÃ§e, SÃ¼per Lig'in 28. haftasÄ±nda yarÄ±n deplasmanda KasÄ±mpaÅŸa ile karÅŸÄ±laÅŸacak.Â Recep Tayyip ErdoÄŸan StadÄ±'nda saat 18.30'da baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± hakem FÄ±rat AydÄ±nus yÃ¶netecek.

FenerbahÃ§e, ligde geÃ§en hafta sahasÄ±nda Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yenerken puanÄ±nÄ± 43'e yÃ¼kseltmiÅŸti.

SarÄ±-lacivertliler, hafta iÃ§inde ise Trabzonspor'a 3-1 yenilerek Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'na veda etmiÅŸti.

Emre BelÃ¶zoÄŸlu cezalÄ±

FenerbahÃ§e, KasÄ±mpaÅŸa deplasmanÄ±na takÄ±m kaptanÄ± Emre BelÃ¶zoÄŸlu'ndan yoksun Ã§Ä±kacak.

Emre, sarÄ±-lacivertlilerin Trabzonspor ile oynadÄ±ÄŸÄ± kupa maÃ§Ä±nda yedek kulÃ¼besinde Ã§ift sarÄ± karttan kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Serdar'Ä±n durumu belirsiz

FenerbahÃ§e'de Serdar Aziz'in durumu belirsizliÄŸini koruyor.Â TecrÃ¼beli stoper, Trabzonspor maÃ§Ä±nda sakatlanmÄ±ÅŸ ve yerini Jailson'a bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.

Serdar Aziz'in durumu, maÃ§ saatinde belli olacak.

3 oyuncu ceza sÄ±nÄ±rÄ±nda

FenerbahÃ§e'de KasÄ±mpaÅŸa karÅŸÄ±sÄ±nda 3 futbolcu sarÄ± kart ceza sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunuyor.

SarÄ±-lacivertlilerde Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Tolga CiÄŸerci, sarÄ± kart gÃ¶rmeleri durumunda 29. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maÃ§Ä±nda forma giyemeyecek.

34. randevuÂ

FenerbahÃ§e ile KasÄ±mpaÅŸa, SÃ¼per Lig tarihinde yarÄ±n 34. kez karÅŸÄ±laÅŸacak.Â Ä°ki ekip arasÄ±nda geride kalan 33 maÃ§tan 26'sÄ±nÄ± FenerbahÃ§e, 3'Ã¼nÃ¼ KasÄ±mpaÅŸa kazandÄ±, 4 mÃ¼sabaka da berabere sonuÃ§landÄ±.

FenerbahÃ§e'nin lig maÃ§larÄ±ndaki 81 golÃ¼ne, KasÄ±mpaÅŸa 30 golle yanÄ±t verdi.

Sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda KadÄ±kÃ¶y'de oynanan mÃ¼sabakayÄ± ev sahibi FenerbahÃ§e 3-2 kazandÄ±.

KasÄ±mpaÅŸa 14 maÃ§tÄ±r kazanamÄ±yor

KasÄ±mpaÅŸa, SÃ¼per Lig'de FenerbahÃ§e ile yaptÄ±ÄŸÄ± son 14 maÃ§ta galip gelemedi.

FenerbahÃ§e karÅŸÄ±sÄ±nda son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarÄ±sÄ±nda evinde 2-0'lÄ±k sonuÃ§la alan lacivert-beyazlÄ±lar, daha sonraki 14 maÃ§tan 12'sini yitirdi, 2'sinde berabere kaldÄ±.

KasÄ±mpaÅŸa'daki maÃ§lar

KasÄ±mpaÅŸa, maÃ§larÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan StadÄ±'nda FenerbahÃ§e'yi 9. kez aÄŸÄ±rlayacak.Â Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda KasÄ±mpaÅŸa'daki statta oynanan tamamÄ± SÃ¼per Lig'deki 8 mÃ¼sabakadan 7'sini konuk FenerbahÃ§e, birini ev sahibi ekip kazandÄ±.

Deplasmandaki son 6 maÃ§tan galip ayrÄ±lan FenerbahÃ§e, KasÄ±mpaÅŸa'da toplam 20 kez gol sevinci yaÅŸadÄ±, kalesinde 7 gol gÃ¶rdÃ¼.

GeÃ§en sezon Recep Tayyip ErdoÄŸan StadÄ±'nda yapÄ±lan lig maÃ§Ä±nÄ± FenerbahÃ§e 3-1 kazandÄ±.

En farklÄ± skorlar

Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda oynanan maÃ§larda en farklÄ± skorlu galibiyetleri FenerbahÃ§e, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti.Â 2010-2011 sezonunun ilk yarÄ±sÄ±nda KasÄ±mpaÅŸa'nÄ±n sahasÄ±ndaki yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle Ali Sami Yen StadÄ±'nda oynanan maÃ§Ä± FenerbahÃ§e 6-2 kazandÄ±. 2016-2017 sezonunun ilk yarÄ±sÄ±ndaki 5-1'lik maÃ§ da iki ekip arasÄ±ndaki 33 mÃ¼sabaka iÃ§inde en farklÄ± skorlardan biri olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.

KasÄ±mpaÅŸa ise 2009-2010 sezonunda KadÄ±kÃ¶y'de yapÄ±lan ve FenerbahÃ§e'nin cezasÄ± nedeniyle seyircisiz oynanan maÃ§tan 3-1, 2012-2013'te kendi sahasÄ±ndaki karÅŸÄ±laÅŸmadan da 2-0 galip ayrÄ±ldÄ±.

Bu arada, FenerbahÃ§e ile KasÄ±mpaÅŸa, iki aÅŸamalÄ± olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alÄ±nca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maÃ§ yapmÄ±ÅŸ oldu.

KasÄ±mpaÅŸa'nÄ±n 14 maÃ§ta golÃ¼ yok

KasÄ±mpaÅŸa, FenerbahÃ§e ile lig tarihinde yaptÄ±ÄŸÄ± 33 maÃ§Ä±n 14'Ã¼nde gol atamadÄ±.Â Lacivert-beyazlÄ±lar, FenerbahÃ§e filelerini 19 maÃ§ta havalandÄ±rabilirken, kalesinde ise sadece 4 maÃ§ta gol gÃ¶rmedi.

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