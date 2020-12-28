28.12.2020 - 20:40 |
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında 4 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında 4 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanında, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından hücuma yönelik taktiksel çalışmalar yapan futbolcuların, dar alanda çift kale maç oynadığı bildirildi.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.