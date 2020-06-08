FenerbahÃ§e, Kayserispor hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼

08.06.2020 - 21:27 | | AA
Fenerbahçe, Kayserispor hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürdürdü!
FenerbahÃ§e, Hes Kablo Kayserispor ile 12 Haziran Cuma gÃ¼nÃ¼ sahasÄ±nda yapacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
FenerbahÃ§e, SÃ¼per Lig'in 27. haftasÄ±nda Hes Kablo Kayserispor ile 12 Haziran Cuma gÃ¼nÃ¼ sahasÄ±nda yapacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
SarÄ±-lacivertli kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re FenerbahÃ§e Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanda oyuncular, yenilenme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sahada aktif dinlenmeye yÃ¶nelik uygulamalar Ã¼zerinde durdu.
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