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12.06.2020 - 23:30 |

Fenerbahçe - Kayserispor maç sonucu: 2-1

Fenerbahçe Kayserispor karşılaşması bu akşam oynandı. Corona virüs nedeniyle ara verilen Süper Lig bugün Fenerbahçe-Kayserispor maçı ile başladı. Süper Lig'in 27. haftasında iki takımda 3 puan için sahaya çıktılar. Peki Fenerbahçe Kayserispor maçı ile ilgili detaylar...

Fenerbahçe - Kayserispor maç sonucu: 2-1
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Fenerbahçe Kayserispor maçı bugün Ülker Stadı'nda oynandı. 87 günlük aradan sonra Süper Lig'in başladığı bu akşam Fenerbahçe Kayserispor maçını ise Atilla Karaoğlan yönetti.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Deniz, Falette, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Mehmet Ekici, Rodrigues, Ferdi, Mevlüt

Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Emre, Djedje, Rienstra, Mesanovic, Mensah, Hasan Hüseyin, Kravets

MAÇ SONUCU NEDİR?

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı Kayserispor'u 2-1 yenerek puanını 43'e yükseltti.

59’uncu dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Mensah geçti. Mensah’ın vuruşunda üst kale direğine çarpıp seken top ağlarla buluştu: 0-1.

87’nci dakikada Vedat Muriç’in kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Lung’un sağından köşede ağlarla buluştu: 1-1.

88’inci dakikada Emre’nin pasında topla buluşan Gustavo’nun uzaktan vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

 

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