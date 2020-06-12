Fenerbahçe - Kayserispor maç sonucu: 2-1
Fenerbahçe Kayserispor karşılaşması bu akşam oynandı. Corona virüs nedeniyle ara verilen Süper Lig bugün Fenerbahçe-Kayserispor maçı ile başladı. Süper Lig'in 27. haftasında iki takımda 3 puan için sahaya çıktılar. Peki Fenerbahçe Kayserispor maçı ile ilgili detaylar...
Fenerbahçe Kayserispor maçı bugün Ülker Stadı'nda oynandı. 87 günlük aradan sonra Süper Lig'in başladığı bu akşam Fenerbahçe Kayserispor maçını ise Atilla Karaoğlan yönetti.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Deniz, Falette, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Mehmet Ekici, Rodrigues, Ferdi, Mevlüt
Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Emre, Djedje, Rienstra, Mesanovic, Mensah, Hasan Hüseyin, Kravets
MAÇ SONUCU NEDİR?
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı Kayserispor'u 2-1 yenerek puanını 43'e yükseltti.
59’uncu dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Mensah geçti. Mensah’ın vuruşunda üst kale direğine çarpıp seken top ağlarla buluştu: 0-1.
87’nci dakikada Vedat Muriç’in kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Lung’un sağından köşede ağlarla buluştu: 1-1.
88’inci dakikada Emre’nin pasında topla buluşan Gustavo’nun uzaktan vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.