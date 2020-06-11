Süper Lig'in 27. haftası yarın oynanacak maçlarla açılacak. Corona virüs nedeniyle verilen ara yarın son buluyor. Hoca değişikliğine giden sarı-lacivertli kulübün performansı taraftarlar tarafınan heyecanla bekleniyor ve 'Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?' soruları soruluyor.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Kayserispor maçı 12 Haziran Cuma günü saat 21.00'de Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Seyircisiz oynanacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından şifreli yayınlanacak.

FENERBAHÇE SON 7 MAÇTA BİR KEZ KAZANDI

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig’de yaptığı son 7 maçtan birini kazanabildi. Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul’daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri’de kazanan taraf 4-1’lik skorla ev sahibi ekip oldu. 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Kadıköy’deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi. Geçen sezon ise Kayserispor deplasmanda 3-2, evinde de 1-0 kazandı. İki ekip arasında bu sezonki tek lig maçını da yine Kayserispor sahasında 1-0 kazandı. Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 7 müsabakada taraftarlar toplam 29 gol izledi.

İSTANBUL’DA 22. MAÇ

Fenerbahçe ile Kayserispor, İstanbul’da 22. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek İstanbul’da oynanan 21 maçta Fenerbahçe 16, sarı-kırmızılılar ise 3 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı. İstanbul’da son 3 lig maçı oldukça gollü skorlarla tamamlandı. Ekipler arasındaki İstanbul’daki son maçı Kayserispor 3-2 kazanırken, ondan önce buradaki 2 karşılaşma 3-3’lük skorlarla sonuçlandı. Fenerbahçe’nin seyircisi önündeki 58 golüne, Kayserispor 27 golle yanıt verdi. Bu arada, iki takım arasında 20 Kasım 1994 tarihinde İstanbul’da yapılması gereken maç, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle İzmir’de oynanmış ve Fenerbahçe sahadan 8-1 galip ayrılmıştı.

TARİHE GEÇEN SONUÇLAR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994’te cezası nedeniyle İzmir’de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005’te İstanbul’da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, 62. sezonu yaşanan ligin tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza koydu.