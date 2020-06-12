Fenerbahçe Kayserispor maçı başladı! (CANLI)

Fenerbahçe Kayserispor maçı bugün Ülker Stadı'nda oynanıyor. 87 günlük aradan sonra Süper Lig'in başladığı bu akşam Fenerbahçe Kayserispor maçını ise Atilla Karaoğlan yönetecek. Maçın başlamasına sadece sayılı dakikalar kaldı. Peki Peki Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda?

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Deniz, Falette, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Mehmet Ekici, Rodrigues, Ferdi, Mevlüt

Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Emre, Djedje, Rienstra, Mesanovic, Mensah, Hasan Hüseyin, Kravets

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Fenerbahçe-Kayserispor maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak.

22.KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Fenerbahçe ile Kayserispor, İstanbul'da 22. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek İstanbul'da oynanan 21 maçta Fenerbahçe 16, sarı-kırmızılılar ise 3 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.

İstanbul'da son 3 lig maçı oldukça gollü skorlarla tamamlandı. Ekipler arasındaki İstanbul'daki son maçı Kayserispor 3-2 kazanırken, ondan önce buradaki 2 karşılaşma 3-3'lük skorlarla sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin seyircisi önündeki 58 golüne, Kayserispor 27 golle yanıt verdi. Bu arada, iki takım arasında 20 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da yapılması gereken maç, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Fenerbahçe sahadan 8-1 galip ayrılmıştı.