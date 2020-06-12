Süper Lig'de perde açılıyor! Fenerbahçe-Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe-Kayserispor maçı için geri sayım başladı. Corona virüs nedeniyle 16 Mart tarihinde oynanan son maçların ardından lige ara verilmişti. 87 günlük aranın ardından Süper Lig'de 27. haftanın perdesi bu akşam açılıyor. Bugün oynanacak iki maçla açılacak olan Süper Lig'de Fenerbahçe-Kayserispor ile Göztepe ise Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe-Kayserispor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Kayserispor maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak. Mücadele hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Gustavo, Serdar, Falette, Ozan, Emre, M.Ekici, Deniz, Rodrigues, Muriç

Kayserispor: Lung, Zoran, Sapunaru, Diego, E.Taşdemir, Djedje, Hasan, Situm, Mensah, Mesanovic, Kravets

Fenerbahçe ile Kayserispor 48. maça çıkıyor

Geride kalan lig maçlarında Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 28-9, gol sayısında da 103-49 üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe, Kayserispor'u ligdeki son 7 maçta 1 kez yenebildi, bu müsabakalarda taraftarlar toplam 29 gol izledi.

İki takım İstanbul'da 22. kez karşı karşıya gelecek

Fenerbahçe ile İstikbal Mobilya Kayserispor, ligde yarın 48. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 47 maçta Fenerbahçe 28, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 103 golüne, sarı-kırmızılılar 49 golle karşılık verdi. İki takım arasında bu sezon Kayseri'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Fenerbahçe son 7 maçta bir kez kazandı

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 7 maçtan birini kazanabildi.

Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi. Geçen sezon ise Kayserispor deplasmanda 3-2, evinde de 1-0 kazandı. İki ekip arasında bu sezonki tek lig maçını da yine Kayserispor sahasında 1-0 kazandı.

Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 7 müsabakada taraftarlar toplam 29 gol izledi.

İstanbul'da 22. maç

Fenerbahçe ile Kayserispor, İstanbul'da 22. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek İstanbul'da oynanan 21 maçta Fenerbahçe 16, sarı-kırmızılılar ise 3 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.

İstanbul'da son 3 lig maçı oldukça gollü skorlarla tamamlandı. Ekipler arasındaki İstanbul'daki son maçı Kayserispor 3-2 kazanırken, ondan önce buradaki 2 karşılaşma 3-3'lük skorlarla sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin seyircisi önündeki 58 golüne, Kayserispor 27 golle yanıt verdi. Bu arada, iki takım arasında 20 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da yapılması gereken maç, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Fenerbahçe sahadan 8-1 galip ayrılmıştı.

Tarihe geçen sonuçlar

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, 62. sezonu yaşanan ligin tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza koydu.

Fenerbahçe, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.