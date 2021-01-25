Fenerbahçe-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu!
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. 5 maçlık galibiyet serisinin ardından geçtiğimiz hafta Sivasspor'la berabere kalan Fenerbahçe, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Ligdeki 5 maçlık galibiyet serisinin ardından son karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ilk devrenin son müsabakasını kayıpsız geçmek istiyor. Teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, maç eksiğiyle lider Beşiktaş'ın 5 puan arkasında 39 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. BeinSports ekranlarından yayınlanacak mücadeleyi Skorer Canlı Maç Merkezi'nden anbean takip edebilirsiniz.
İŞTE İLK 11'LER:
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar, Attila, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Pelkas, Valencia, Samatta, Thiam
Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Behich, Avramovski, Campanharo, Attamah, Lennon, Henrique, Kanga