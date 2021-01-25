Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu!
25.01.2021 - 17:00 |

Fenerbahçe-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. 5 maçlık galibiyet serisinin ardından geçtiğimiz hafta Sivasspor'la berabere kalan Fenerbahçe, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu!
ABONE OL

Ligdeki 5 maçlık galibiyet serisinin ardından son karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ilk devrenin son müsabakasını kayıpsız geçmek istiyor. Teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, maç eksiğiyle lider Beşiktaş'ın 5 puan arkasında 39 puanla üçüncü sırada bulunuyor. 

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. BeinSports ekranlarından yayınlanacak mücadeleyi Skorer Canlı Maç Merkezi'nden anbean takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe-Kayserispor maçında ilk 11ler belli oldu

İŞTE İLK 11'LER:

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar, Attila, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Pelkas, Valencia, Samatta, Thiam

Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Behich, Avramovski, Campanharo, Attamah, Lennon, Henrique, Kanga

Fenerbahçe-Kayserispor maçında ilk 11ler belli oldu

LA LIGA'da 19.Hafta! Real Madrid 3-1 Athletic Bilbao
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Alex Telles'ten olay derbi sözleri!
    Alex Telles'ten olay derbi sözleri!
  2. Fatih Çintimar'dan Ali Koç'a ziyaret
    Fatih Çintimar'dan Ali Koç'a ziyaret
  3. Alanyaspor - Ankaragücü maçı saat kaçta hangi kanalda?
    Alanyaspor - Ankaragücü maçı saat kaçta hangi kanalda?
  4. Rizespor, Sumudica'yı resmen açıkladı
    Rizespor, Sumudica'yı resmen açıkladı
  5. Djokovic, Çaykur Rizespor'da
    Djokovic, Çaykur Rizespor'da



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu!

Fenerbahçe-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu!

Son Dakika | Kagawa'nın yeni adresi netleşti

Son Dakika | Kagawa'nın yeni adresi netleşti

Gençlerbirliği, sol kanat oyuncusu Srdjan Spiridonovic'i kadrosuna kattı

Gençlerbirliği, sol kanat oyuncusu Srdjan Spiridonovic'i kadrosuna kattı

Son dakika | Halil Dervişoğlu resmen Galatasaray'da

Son dakika | Halil Dervişoğlu resmen Galatasaray'da

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet