Fenerbahçe Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçları bugün başlıyor. Bu akşam Fenerbahçe, Kırklarelispor'u konuk edecek. Deplasmanda aldığı 3-0'lık galibiyetle maça rahat çıkacak olan Sarı Kanarya yine güzel bir futbol sergileyerek turu geçmek isteyecek. Kırklarelispor ise elinden geleni sahaya yansıtarak turu geçme peşinde...

FENERBAHÇE KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Kırklarelispor maçı bu akşam saat 20.30'da Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma aSpor kanalından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - KIRKLARELİSPOR MUHTEMEL 11'LER...

Fenerbahçe: Harun, Murat, Rami, Falette, Hasan Ali, Tolgay, M.Ekici, Ferdi, Zajc, Rodrigues, Mevlüt

Kırklarelispor: İbrahim, Davut, Müslüm, İ.Sürgülü, Serkan, Caner, Emre, Mert, Sinan, Yüksel, Enis, Hacı Ömer