Fenerbahçe Kızılyıldız maçı ne zaman saat kaçta? FB Beko maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Euroleague’de 26. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Sırbistan'ın güçlü ekiplerinden Kızılyıldz ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İşte oldukça zorlu bir maça sahne olması beklenen mücadeleyle ilgili bilinmesi gerekenler...



FENERBAHÇE BEKO KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN?



Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı bugün Türkiye saatine göre 20:45’de oynanacak. Mücadele beIN Sports Haber'den şifresiz ve canlı yayınalancak...

AVRUPA'DA 536. MÜCADELE

Fenerbahçe Beko, yarınki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 536. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 535 karşılaşmada 307 galibiyet elde etti, 228 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 333 maçın 196'sını kazandı, 137'sinde sahadan mağlup ayrıldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Sırbistan'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 68-56'lık skorla kazanmıştı.