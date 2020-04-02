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02.04.2020 - 16:00 |

Fenerbahçe: Konukevimizi sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunuyoruz

Sarı-lacivertli kulüp, Fenerbahçe yarımadasında bulunan Konukevini sağlık çalışanlarının hizmetine sunduklarını açıkladı.

Fenerbahçe: Konukevimizi sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunuyoruz

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs ile mücadelede, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak her adımımızı dayanışmanın gücüne olan inancımız ile atıyoruz. Bu düşüncemiz doğrultusunda ülkemize sorumluluk bilincimizle kulübümüze ait olan Fenerbahçe yarımadasında bulunan Konukevimizi sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunuyoruz.

Hastaların tedavisi esnasında, hayatlarını kaybeden başta değerli hocamız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı rahatsızlanarak tedavi altına alınanlara acil şifalar diliyoruz.

Bu vesile ile yaşadığımız bu zorlu sürecin ilk günlerinden bu yana hayatlarını riske ederek büyük bir özveri ile milletimize hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz."

Fenerbahçe: Konukevimizi sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunuyoruz

 

 

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