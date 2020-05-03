SarÄ±-lacivertli kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinden yer alan mesajda, "KulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n kuruluÅŸunun 113'Ã¼ncÃ¼, istiklal savaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n lideri ve cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n kulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼ ziyaretinin 102'nci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ kutlu olsun. AtatÃ¼rk'Ã¼n 3 MayÄ±s 1918'de yaptÄ±ÄŸÄ± ziyareti kuruluÅŸ gÃ¼nÃ¼ olarak benimseyen kulÃ¼bÃ¼mÃ¼z, 113 yÄ±ldÄ±r sporun her dalÄ±nda iddiasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼, ÅŸampiyonluklar, kupalar kazandÄ±. AsÄ±rlÄ±k Ã§Ä±nar FenerbahÃ§e Spor KulÃ¼bÃ¼, 113 yÄ±ldÄ±r dimdik ayakta ve taraftarÄ±nÄ±n desteÄŸiyle ayakta kalmaya devam edecek. FenerbahÃ§e sen Ã§ok yaÅŸa!" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.