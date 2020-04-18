SarÄ±-lacivertli kulÃ¼bÃ¼n Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, "Eski milli futbolcumuz ve genel mÃ¼dÃ¼rÃ¼mÃ¼z Serkan Acar'Ä± vefatÄ±nÄ±n 7. yÄ±lÄ±nda saygÄ±, sevgi ve Ã¶zlemle anÄ±yoruz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

FenerbahÃ§e altyapÄ±sÄ±ndan yetiÅŸen ve 17 yaÅŸÄ±nda A takÄ±mla maÃ§a Ã§Ä±kan Serkan Acar, kaptanlÄ±k da yaptÄ±ÄŸÄ± sarÄ±-lacivertli takÄ±mda 300'e yakÄ±n lig mÃ¼sabakasÄ±nda forma giydi.

SarÄ±-lacivertli takÄ±mla 1967-1968, 1969-1970, 1973-1974, 1974-1975 ve 1977-1978 sezonlarÄ±nda lig, 1967-1968 ve 1973-1974 sezonlarÄ±nda TÃ¼rkiye KupasÄ± ÅŸampiyonluÄŸu yaÅŸayan Serkan Acar, 50 yÄ±la yakÄ±n iÃ§inde yer aldÄ±ÄŸÄ± FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼nde futbolculuÄŸun ardÄ±ndan menajerlik, kulÃ¼p mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve idari koordinatÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revlerini yaptÄ±.

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