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09.02.2020 - 15:16 | | İSTANBUL (İHA)

Fenerbahçe kupa rövanşına hazırlanıyor

Fenerbahçe, Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşında evinde karşılaşacağı Kırklarelispor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe kupa rövanşına hazırlanıyor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında 11 Şubat Salı günü Ülker Stadyumu'nda GMG Kırklarelispor’la karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda sakatlık önleyici egzersizlerle başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle idmanı sürdürdü. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11’de başlayan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Fenerbahçe, Kırklarelispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    Trabzonsporlu futbolculardan anlamlı mesaj!
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