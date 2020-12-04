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04.12.2020 - 15:34 |

Fenerbahçe, Luiz Gustavo olmadan kazanamıyor!

Fenerbahçe, bu sezon ilk kez Luiz Gustavo'suz bir lig maçına çıkacak. 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun oynamadığı maçlarda sarı lacivertliler, parlak bir performans sergileyemedi.

Fenerbahçe, Luiz Gustavo olmadan kazanamıyor!
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Fenerbahçe, Denizlispor deplasmanında derbinin yaralarını sarmaya çalışırken Luiz Gustavo'dan yoksun olacak.

2019 yazında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Luiz Gustavo, imza attığı günden bu yana sadece 3 lig maçı kaçırdı. Bu sezon tüm lig maçlarında oynayan ve sarı lacivertli takımın değişilmezi olan 33 yaşındaki Brezilyalı yıldız, geçen sezon ilk olarak 23. haftadaki Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Ligin son iki haftasındaki Beşiktaş ve Rizespor maçlarında ise sakatlığı nedeniyle oynamadı.

GUSTAVO'SUZ 3 MAÇTA 2 YENİLGİ

Fenerbahçe, bu 3 maçtan sadece 1'ini kazanabildi. Luiz Gustavo'nun oynamadığı maçlarda Fenerbahçe, Galatasaray'a Kadıköy'de 3-1 yenildi ve 20 yıllık seri sona erdi. Beşiktaş'a ise deplasmanda 2-0 yenilen sarı lacivertli ekip, Rizespor'u 3-1 mağlup etti.

GUSTAVO YOKKEN KİMLER OYNADI?

Fenerbahçe, Luiz Gustavo'suz çıktığı Galatasaray derbisinin ilk yarısını Ozan Tufan ve Tolgay Arslan orta sahasıyla oynadı. Tolgay Arslan'ın yerini 60. dakikadan sonra ise Tolgay Ciğerci aldı. Beşiktaş derbisinde ise Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci yine bu rolü aldı.

Fenerbahçe'nin Denizlispor karşısına da orta sahada iki isimle çıkacağı kesin. Bu isimlerden biri Ozan Tufan olacak. Erol Bulut ise formsuz Jose Sosa ile sakatlıktan yeni dönen Tolga Ciğerci arasında bir tercih yapacak. İbrenin şu an Tolga Ciğerci'ye daha yakın olduğu Samandıra'daki kulislerde konuşuluyor.

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