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20.02.2021 - 10:45 | | İSTANBUL (AA)

Fenerbahçe, Mehmet Emin Cankurtaran'ı andı

Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Mehmet Emin Cankurtaran'ın vefatının 12. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Fenerbahçe, Mehmet Emin Cankurtaran'ı andı
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Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Kulübümüze uzun yıllar hizmet etmiş eski başkanlarımızdan Mehmet Emin Cankurtaran’ı vefatının 12. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı. 

Malatya'da 1 Temmuz 1930'da dünyaya gelen Mehmet Emin Cankurtaran, Fenerbahçe Kulübünde 1974-1976 yıllarında başkanlık görevi yürüttü. Sarı-lacivertliler, Cankurtaran döneminde 1974-1975 sezonunda Brezilyalı teknik direktör Didi yönetiminde futbolda şampiyon oldu.

Mehmet Emin Cankurtaran, 20 Şubat 2009'da 78 yaşında hayatını kaybetti.

Fenerbahçe, Mehmet Emin Cankurtaranı andı

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