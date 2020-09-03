Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe, mevkilerinin en iyilerini transfer etti
03.09.2020 - 10:00 | | İHA

Fenerbahçe, mevkilerinin en iyilerini transfer etti

Fenerbahçe, yaptığı transferlerle mevkilerinde en iyi istatistiklere sahip olan futbolcuları kadrosuna katarken, bu futbolcular için bonservis bedeli ödemedi.

Fenerbahçe, mevkilerinin en iyilerini transfer etti
ABONE OL

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, şu zamana kadar yaptığı transferlerle mevkilerinde en iyi istatistikleri olan oyuncularla anlaştı. Bu oyuncular için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyen sar-lacivertli ekip ligin en çok gol atan sol beki Novak ve en fazla asist yapan sol beki Caner Erkin’i, en çok top kapan sağ beki Gökhan Gönül ile en çok kilit pas atan orta saha oyuncuları Sosa ile Mert Hakan Yandaş’ı renklerine bağladı. Mert Hakan Yandaş, Süper Lig’de en fazla rakip ceza sahasında topla buluşan (112), şut pası veren (84), isabetli şut çeken (40) ve net gol pozisyonu hazırlayan (17) merkez orta saha oyuncusu oldu

Novak: Ligin en çok gol atan sol beki (7)
Caner Erkin: Ligin çok asist yapan sol beki (11)
Gökhan Gönül: Ligin en çok top kapan sağ beki (59)
Mert Hakan ve Jose Sosa: Ligin en çok kilit pas atan orta saha oyuncuları (84/78)

Yeni transferlerden skora katkı

Sarı-lacivertli takımın yeni transferleri skora katkılarıyla da dikkat çekiyor. Fenerbahçe’nin yeni transferleri geçen sezon toplamda 56 gol ve 37 asistlik performansla toplamda 93 gole katkıda bulundu.

Mert Hakan Yandaş: 10 gol, 5 asist
Jose Sosa: 11 gol, 11 asist
Filip Novak: 10 gol, 1 asist
Gökhan Gönül: 4 gol, 3 asist
Caner Erkin: 4 gol, 11 asist
Mame Thiam: 12 gol, 5 asist
Sinan Gümüş: 5 gol, 1 asist

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Duyurdular! 'Yüzde 90 Fenerbahçe'de...'
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'dan şok eden Muslera kararı!

Fenerbahçe, mevkilerinin en iyilerini transfer etti

Gattuso'nun Hearts ağlarına gönderdiği gol!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fenerbahçe, mevkilerinin en iyilerini transfer etti
    Fenerbahçe, mevkilerinin en iyilerini transfer etti
  2. Emre Belözoğlu: Çalışmayana forma yok
    Emre Belözoğlu: Çalışmayana forma yok
  3. Transfer Haberleri | Garry Rordigues Olimpiakos yolcusu
    Transfer Haberleri | Garry Rordigues Olimpiakos yolcusu
  4. Transfer haberleri | Manuel Fernandes, Trabzonspor'a çok yakın!
    Transfer haberleri | Manuel Fernandes, Trabzonspor'a çok yakın!
  5. Fenerbahçe transfer haberleri | Nabil Dirar ayrılıyor! Yeni adresi...
    Fenerbahçe transfer haberleri | Nabil Dirar ayrılıyor! Yeni adresi...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer haberleri | Aboubakar'dan ters köşe! Beşiktaş derken...

Transfer haberleri | Aboubakar'dan ters köşe! Beşiktaş derken...

Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Alpaslan Öztürk hamlesi

Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Alpaslan Öztürk hamlesi

Transfer haberleri | Marsilya'dan Adem Ljajic bombası

Transfer haberleri | Marsilya'dan Adem Ljajic bombası

Nihat Özdemir: Damgamızı vuracağız

Nihat Özdemir: Damgamızı vuracağız

Sıradaki Haber