Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yalan yönetimindeki idmanda sarı-lacivertliler, ilk olarak salonda sakatlık önleyici egzersiz hareketleri yaptı. Sahada pas oyunlarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

GMG Kırklarelispor karşısında maça ilk 11'de başlayan oyuncular ise antrenmanda yenilenme çalışması yaptı.

Fenerbahçe, 15 Şubat Cumartesi günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın sürdürecek.