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16.09.2020 - 12:20 | | İSTANBUL (AA) -

Fenerbahçe, Naturelgaz ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Naturelgaz ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

Fenerbahçe, Naturelgaz ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın forma sırt numara altı sponsoru olarak, taşımalı doğal gaz sektörünün öncülerinden Naturelgaz ile anlaşmaya varmıştır. 'Temiz enerji temiz çevre' sloganıyla çevreye saygılı bir şekilde ekonomiye değer katan Naturelgaz'a, 'Ailemize hoş geldin.' diyor, yeni sezonun başarılarla taçlanmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, Naturelgaz ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı

 

 

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