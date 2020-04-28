Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Fenerbahçe ödemeyi yaptı! Ferdi Kadıoğlu...
28.04.2020 - 21:38 | | Futbol Arena

Fenerbahçe ödemeyi yaptı! Ferdi Kadıoğlu...

Fenerbahçe, Hollanda kulübü Nijmegen'e Ferdi Kadıoğlu transferinden kalan son ödemeyi gerçekleştirdi.

Fenerbahçe ödemeyi yaptı! Ferdi Kadıoğlu...

Nijmegen Kulübü, Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu transferinden sonra 700 bin avroluk bir kısmı ödemediğini ve zor durumda kaldıklarını duyurmuştu. Hollanda cephesinden gelen son açıklamada Fenerbahçe'nin bu parayı ödedeği ifade edildi.

Fenerbahçe'de performansıyla heyecan yaratan genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun transfer ücreti sorunu çözüldü. Hollanda basınından De Gelderlander'in haberine göre sarı lacivertli yönetim, Nijmegen'e Ferdi Kadıoğlu transferi nedeniyle ödenmesi gereken 700 bin avroyu kulüp hesabına yatırdı.

'Fenerbahçe'den gelen para bizi rahatlattı"
Nijmegen CEO'su Wilco van Schaik, "Finans çalışanımız Rıfkı Holla ile sohbet ediyorduk. Sonra bir anda 'Ekrana bak' dedi. Ekranda Fenerbahçe'nin yatırdığı paraya gördüm. Bu ödemenin yapılması nedeniyle çok mutlu olduk. Kulübün finansal durumu rahatladı. 11 aydır bu parayı bekliyorduk. Uzun bir süreç oldu." diye konuştu.

Fenerbahçe, 2018 yılında Ferdi Kadıoğlu'nu Nijmegen'den 1,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmiş ancak geciken 700 bin avroluk ödeme nedeniyle FIFA'nın devreye girmesi gündeme gelmişti.

Fenerbahçe ödemeyi yaptı Ferdi Kadıoğlu...

Arjen Robben'den Manchester United'a Harika Gol

    Avni Yıldırım: "ABD'de durum oldukça kötü"
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Milli futbolcu Ozan Kabak, zor günleri atlatacaklarına inanıyor

    Milli futbolcu Ozan Kabak, zor günleri atlatacaklarına inanıyor

    Son dakika | Fransa'dan Ligue 1 ve Ligue 2 için iptal kararı

    Son dakika | Fransa'dan Ligue 1 ve Ligue 2 için iptal kararı

    'Corona virüs sonrası kulüpler konkordato ilan edebilir!'

    'Corona virüs sonrası kulüpler konkordato ilan edebilir!'

    Denizlispor'da gruplar halinde saha çalışmaları başladı

    Denizlispor'da gruplar halinde saha çalışmaları başladı

    Sıradaki Haber