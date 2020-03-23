23.03.2020 - 14:14 | | TRT SPOR
Fenerbahçe "online" idmanlara başlıyor
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından futbola ara veren Süper Lig ekipleri çalışmalara başlıyor. Alınan tedbirler kapsamında Fenerbahçeli futbolcular da bugün "online" idman yapacak.
Sarı-lacivertliler, bugün saat 18.00’de online antrenmanlara başlayacak.
Futbolcular antrenmanlara evlerinden bilgisayarlarıyla katılacak. Ağırlık ve esneme gibi temel antrenmanlar yapılacak. İki gün boyunca idmanlar bu şekilde devam edecek.