23.02.2021 - 19:52 | | İSTANBUL,(DHA)-
Fenerbahçe Opet-Igor Gorgonzola Novara: 1-3
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Opet evinde Igor Gorgonzola Novara'ya 3-1 yenildi.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara’yı konuk etti.
Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı. Mücadelenin setleri 25-19, 12-25, 19-25, 25-27 sonuçlandı. Karşılaşmanın rövanşı 3 Mart Çarşamba günü İtalya’da oynanacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan maçı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri de izledi.