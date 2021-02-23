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HaberlerVoleybol Haberleri Fenerbahçe Opet-Igor Gorgonzola Novara: 1-3
23.02.2021 - 19:52 | | İSTANBUL,(DHA)-

Fenerbahçe Opet-Igor Gorgonzola Novara: 1-3

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Opet evinde Igor Gorgonzola Novara'ya 3-1 yenildi.

Fenerbahçe Opet-Igor Gorgonzola Novara: 1-3
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara’yı konuk etti.

Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı. Mücadelenin setleri 25-19, 12-25, 19-25, 25-27 sonuçlandı. Karşılaşmanın rövanşı 3 Mart Çarşamba günü İtalya’da oynanacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan maçı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Fenerbahçe Opet-Igor Gorgonzola Novara: 1-3

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