FenerbahÃ§e Opet - TÃ¼rk Hava YollarÄ±: 3-0

Voleybolda AXA Sigorta KadÄ±nlar Kupa Voley C Grubu'nda FenerbahÃ§e Opet, TÃ¼rk Hava YollarÄ±'nÄ± 3-0 maÄŸlup etti.Â

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mÃ¼sabakada sarÄ±-lacivertli ekip, rakibine 25-22, 32-30 ve 25-17'lik setlerle Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kurdu.Â

Bu sonuÃ§la ikinci galibiyetini alan ve lider durumda bulunan FenerbahÃ§e Opet, Ã§eyrek finale yÃ¼kselmeyi garantiledi. Grupta bir galibiyeti bulunan TÃ¼rk Hava YollarÄ± ikinci, oynadÄ±ÄŸÄ± 2 maÃ§Ä± da yitiren BeÅŸiktaÅŸ ise Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada yer alÄ±yor. C Grubu'nun diÄŸer temsilcisi SarÄ±yer Belediyespor'un maÃ§larÄ±, bazÄ± oyuncularÄ±nÄ±n yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testlerinin pozitif Ã§Ä±kmasÄ± nedeniyle ertelenmiÅŸti.