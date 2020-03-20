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20.03.2020 - 14:33 | | İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe: Oyuncular antrenmanlarını evlerinde sürdürecektir

Fenerbahçe Kulübü, Corona virüs sebebiyle liglere verilen arada, sarı-lacivertli futbolcuların antrenmanlarını evlerinde video sistem eşliğinde sürdüreceklerini bildirdi.

Fenerbahçe: Oyuncular antrenmanlarını evlerinde sürdürecektir

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Koronavirüs sebebiyle 2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'na ara verilmesinin ardından Futbol A Takımımızın oyuncuları antrenmanlarını evlerinde sürdürecektir. Pazartesi gününden itibaren kendilerine tedarik edilen malzemelerle çalışmaya başlayacak oyuncularımız video sistem eşliğinde Bireysel Performans Uzmanımız Fatih Yıldız'ın gözetiminde antrenmanlarını yapacaktır. 1 haftalık bu programın ardından ligin yeniden başlayacağı tarihe göre çalışma programı yeniden düzenlenecektir."

Fenerbahçe: Oyuncular antrenmanlarını evlerinde sürdürecektir

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