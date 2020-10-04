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04.10.2020 - 16:54 | | İSTANBUL (AA) -

Fenerbahçe Öznur Kablo: 64 - Galatasaray: 61

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonun ilk haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı 64-61 yendi.

Fenerbahçe Öznur Kablo: 64 - Galatasaray: 61
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Karşılaşmaya hızlı hücumlarla başlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, 4. dakikada 12-5 öne geçerken, daha sonra kontrolü ele geçiren Galatasaray; Asena Yalçın, Williams ve Alarie'nin basketleriyle ilk periyodu 19-14 önde bitirdi.

Etkili mücadelesini maçın ikinci periyoduna da taşıyan sarı-kırmızılı takım, savunmada zorlanan rakibi karşısında Hruscakova, Alarie ve Williams ile skor bulmaya devam ederek, soyunma odasına 37-27 önde gitti.

Müsabakanın üçüncü periyodunda Fenerbahçe Öznur Kablo, Sabally, Tuğçe Canıtez ve Zandalasini ile farkı eritmeye çalışırken, skorer oyuncusu Williams ve Pelin Derya Bilgiç ile etkili olmaya devam eden Galatasaray, son çeyreğe de 50-42 önde girdi.

Karşılaşmanın son periyoduna iyi başlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen Galatasaray karşısında Sabally ve Zandalasini'nin başarılı performansıyla 38. dakikaya girilirken 59-58 öne geçti. Sarı-lacivertli takım, oyun disiplininden kopan rakibi karşısında üstünlüğünü sürdürerek salondan 64-61 galip ayrıldı.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Özlem Yalman, Kerem Yılmaz, Muhammet Murat Zafer

Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 6, Tuğçe Canıtez 12, Zandalasini 14, Sabally 21, Stokes 8, Sevgi Uzun 3, Vaughn

Galatasaray: Asena Yalçın 6, Williams 18, Meltem Yıldızhan, Steinberga 9, Alarie 12, Sude Yılmaz, Pelin Derya Bilgiç 5, Hruscakova 8, Cansu Köksal 3, Mısra Albayrak

1. Periyot: 14-19

Devre: 27-37

3. Periyot: 42-50

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