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04.12.2020 - 19:47 | | AA

Fenerbahçe Öznur Kablo - ASVEL Feminin: 70-84

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü maçında Fransa temsilcisi ASVEL Feminin'e 84-70 yenildi.

Fenerbahçe Öznur Kablo - ASVEL Feminin: 70-84
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Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü maçında Fransa temsilcisi ASVEL Feminin'e 84-70 yenildi.

Salon: Metro Enerji 

Hakemler: Bernard Vassallo (Malta), Ivana Ivanovic (Sırbistan), Alakbar Hasanov (Azerbaycan) 

Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 7, Vaughn 7, Tuğçe Canıtez 5, McBride 28, Stokes12, Olcay Çakır, Sevgi Uzun, Zandalasini 11, 

ASVEL Feminin: Raincock-Ekunwe 9, Crvendakic 14, Jocyte, Plouffe 11, Clark 17, Fauthoux 4, Tanqueray 9, Ciak14, Johannes 6 

1. Periyot: 12-22 

Devre: 37-51 

3. Periyot: 53-67

Fenerbahçe Öznur Kablo - ASVEL Feminin: 70-84

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