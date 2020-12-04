04.12.2020 - 19:47 | | AA
Fenerbahçe Öznur Kablo - ASVEL Feminin: 70-84
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü maçında Fransa temsilcisi ASVEL Feminin'e 84-70 yenildi.
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü maçında Fransa temsilcisi ASVEL Feminin'e 84-70 yenildi.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Bernard Vassallo (Malta), Ivana Ivanovic (Sırbistan), Alakbar Hasanov (Azerbaycan)
Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 7, Vaughn 7, Tuğçe Canıtez 5, McBride 28, Stokes12, Olcay Çakır, Sevgi Uzun, Zandalasini 11,
ASVEL Feminin: Raincock-Ekunwe 9, Crvendakic 14, Jocyte, Plouffe 11, Clark 17, Fauthoux 4, Tanqueray 9, Ciak14, Johannes 6
1. Periyot: 12-22
Devre: 37-51
3. Periyot: 53-67