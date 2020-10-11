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11.10.2020 - 22:05 |

Fenerbahçe Öznur Kablo - Nesibe Aydın: 91-85

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, konuk ettiği Nesibe Aydın'ı 91-85 yendi.

Fenerbahçe Öznur Kablo - Nesibe Aydın: 91-85
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, konuk ettiği Nesibe Aydın'ı 91-85 yendi.

Salon: Metro Enerji 

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Seyhan Topaloğlu, Seda Esen 

Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 26, Vaughn 14, Olcay Çakır Turgut 7, Sevgi Uzun 20, Zandalasini 22, Banu Şimşek 2, Duygu Özen, Ayşe Yılmaz

 Nesibe Aydın: Snytsina 25, Peddy 10, Melike Tuğba Oral, Hebard 23, Harika Gözde Eldaş 7, Merve Uygül, Büşra Akgün 2, Hülya Çoklar 10, Simon 8 

1. Periyot: 27-17 

Devre: 54-40 

3. Periyot: 79-60

Fenerbahçe Öznur Kablo - Nesibe Aydın: 91-85

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