Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
19.08.2020 - 20:03 |

Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe, İstanbulspor ile oynanan özel maçtaki "talimatlara aykırı hareketler" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
ABONE OL

Fenerbahçe, 15 Ağustos Cumartesi günü İstanbulspor ile oynanan özel karşılaşmadaki "talimatlara aykırı hareketler" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 15.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş. özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Fenerbahçe, PFDKya sevk edildi

Mert Hakan Yandaş'ın Sivasspor Macerası

Antalyaspor, Nuri Şahin transferini açıkladı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
    Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
  2. FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri 2021'e ertelendi
    FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri 2021'e ertelendi
  3. Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Sosa İstanbul'a geliyor!
    Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Sosa İstanbul'a geliyor!
  4. UEFA'dan Süper Kupa için seyirci sinyali!
    UEFA'dan Süper Kupa için seyirci sinyali!
  5. Son dakika | Beşiktaş, Necip Uysal'ı TFF'ye bildirdi!
    Son dakika | Beşiktaş, Necip Uysal'ı TFF'ye bildirdi!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray Mustafa Kapı'nın ayrılığını TFF'ye bildirdi!

Galatasaray Mustafa Kapı'nın ayrılığını TFF'ye bildirdi!

Osmanlıspor'dan transfer açıklaması!

Osmanlıspor'dan transfer açıklaması!

Roma'dan Milik için Cengiz Ünder teklifi!

Roma'dan Milik için Cengiz Ünder teklifi!

Bayern Münih Lyon maçı ne zaman saat kaçta? Şampiyonlar Ligi yarı final maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?

Bayern Münih Lyon maçı ne zaman saat kaçta? Şampiyonlar Ligi yarı final maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?

Sıradaki Haber