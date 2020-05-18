Fenerbahçe, Ravil Tagir için Avrupa'nın devleriyle yarışıyor

F.Bahçe'den Ravil Tagir atağı… Sarı-Lacivertliler listelerinde yer alan Altınordu'nun 18 yaşındaki stoperi Ravil Tagir için girişimlerini hızlandırdı. Genç futbolcuya M. City ve Dortmund'un talip olmasından rahatsızlık duyan F.Bahçe Yönetimi İzmir kulübünün kapısını çalmaya hazırlanıyor. Altınordu ile ilişkileri çok iyi olan yönetim daha önce bu kulüpten Berke Özer ve Barış Alıcı'yı renklerine katmıştı.

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