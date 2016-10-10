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10.10.2016 - 16:09 |

Fenerbahçe resmen açıkladı: Ozan Tufan 2 ay yok

İzlanda maçında sakatlanan Ozan Tufan sahalardan en az 2 ay uzak kalacak.

Fenerbahçe resmen açıkladı: Ozan Tufan 2 ay yok
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A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda dünk akşam İzlanda'ya 2-0 yenildiği maçta sakatlanan Ozan Tufan sahalardan en az 2 ay uzak kalacak.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

"09.10.2016 tarihinde oynanan İzlanda- Türkiye milli maçı sırasında futbolcumuz Ozan Tufan, ayağına aldığı darbe sonucunda sakatlanıp oyunu terk etmiştir. Milli takım doktoru Ufuk Şentürk ile yapılan şifai konuşma ve milli takımdan kulübümüze gelen sporcu sağlık bilgilendirmesi neticesinde, sol ayak bileğinde 2 kemik arasındaki bağlarda zorlanmadan şüphelenilmiştir.

Futbolcumuz Ozan Tufan’ a yapılan tetkikler sonucunda, sol ayağında 2 bağda kopukluk, 2 kemik arasındaki zarda yırtık, eklem içinde kanama ve ödem ve tendonlarda zorlanma tespit edilmiş olup, yaklaşık olarak 1,5 - 2 ay sahalardan uzak kalması öngörülen futbolcumuzun tedavisine kulübümüz sağlık ekibi tarafından başlanılmıştır."

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