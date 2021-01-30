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30.01.2021 - 10:33 |

Fenerbahçe-Rizespor Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'da konuk ediyor.

Fenerbahçe-Rizespor Muhtemel 11'ler
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Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanan, 1'inde ise berabere kalan sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya 42 puanla 2. sırada giriyor. İki takım arasında ligin ilk haftasındaki mücadeleyi Fenerbahçe deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta.

Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Onur Bulut, Meriah, Emir Dilaver, Melnjak, Murat Sağlam, Michalak, Doğan Erdoğan, Donsah, Jovancic, Samudio.

FENERBAHÇE- ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe- Çaykur Rizespor maçı 30 Ocak yani bu akşam saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Skorer Canlı Maç Merkezi'nden anbean takip edebilirsiniz.

SUMUDİCA İLK KEZ DEPLASMANDA GÖREV ALACAK

Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Marius Sumudica, yeni takımının başında ilk kez Fenerbahçe deplasmanında görev alacak. Gaziantep FK'nin başında sportif anlamda başarılı bir performans sergileyen Rumen çalıştırıcı, kulüp yönetimiyle yaşadığı polemiğin ardından görevden alınırken, Süper Lig kariyerine Çaykur Rizespor'da devam edecek.

FENERBAHÇE HAZIRLIKLARI TAMAMLADI

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel uygulamalarla tamamlandı.

Fenerbahçe-Rizespor Muhtemel 11ler

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