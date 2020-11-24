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24.11.2020 - 13:17 |

Fenerbahçe- Sivas Belediye maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe- Sivas Belediye maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe- Sivas Belediye maçı bu akşam gerçekleşecek. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Fenerbahçe, Sivas Belediye’yi konuk edecek. Karşılaşmaya sayılı saatler kala taraftarlar maçın saati ve yayınlanacağı kanal ile ilgili detayları araştırılıyorlar. Peki Fenerbahçe- Sivas Belediye maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe- Sivas Belediye maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe- Sivas Belediye maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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Fenerbahçe- Sivas Belediye maçını hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşması olan Fenerbahçe- Sivas Belediye maçı Ülker Stadı’nda oynanacak. Heyecanla maç saati bekleniyor. Peki Fenerbahçe- Sivas Belediye maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE- SİVAS BELEDİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA ?

Fenerbahçe- Sivas Belediye maçı, bu akşam saat 21.00'da başlayacak. Fenerbahçe- Sivas Belediye karşılaşması A Spor’da canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE HAZIRLIKLARI TAMAMLADI

Fenerbahçe, Sivas Belediye maçının hazırlıklarını tamamladı. İdmanda Diego Perotti bağırsak enfeksiyonu nedeniyle yer almazken Gökhan, Harun, Tolga ve Sangare’nin tedavilerine devam edildi.

Antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Üç grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

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