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24.11.2020 - 13:17 |

Fenerbahçe - Sivas Belediyespor maçı şifresiz! Fenerbahçe'den sürpriz 11...

Fenerbahçe- Sivas Belediye maçı bu akşam gerçekleşecek. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Fenerbahçe, Sivas Belediye’yi konuk edecek. Karşılaşmaya sayılı saatler kala taraftarlar maçın saati ve yayınlanacağı kanal ile ilgili detayları araştırılıyorlar. Peki Fenerbahçe- Sivas Belediye maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe - Sivas Belediyespor maçı şifresiz! Fenerbahçe'den sürpriz 11...
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Fenerbahçe- Sivas Belediye maçını hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşması olan Fenerbahçe- Sivas Belediye maçı Ülker Stadı’nda oynanacak. Heyecanla maç saati bekleniyor. Peki Fenerbahçe- Sivas Belediye maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE- SİVAS BELEDİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA ?

Fenerbahçe- Sivas Belediye maçı, bu akşam saat 21.00'da başlayacak. Fenerbahçe- Sivas Belediye karşılaşması A Spor’da canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Skorer canlı anlatım sayfasında anbean takip edebilirsiniz. 

 Fenerbahçe - Sivas Belediyespor maçı şifresiz Fenerbahçeden sürpriz 11...

MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE: Oytun (Altay), Serhat, Lemos, Sadık, Novak, Ozan Tufan, Mert Hakan, Thiam, Ömer Faruk, Ferdi, Cisse

SİVAS BELEDİYE: Necati, Cumhur, Şehmuz, Muhsin, Fatih, M. Aydın, Ozan, Furkan, Volkan, Emre, M. Türk

FENERBAHÇE HAZIRLIKLARI TAMAMLADI

Fenerbahçe, Sivas Belediye maçının hazırlıklarını tamamladı. İdmanda Diego Perotti bağırsak enfeksiyonu nedeniyle yer almazken Gökhan, Harun, Tolga ve Sangare’nin tedavilerine devam edildi. Antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Üç grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe - Sivas Belediyespor maçı şifresiz Fenerbahçeden sürpriz 11...

 

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