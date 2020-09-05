05.09.2020 - 16:32 |
Fenerbahçe - Sivasspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
The Land Of Legends Cup'ta final akşamı... Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı The Land of Legends Cup'ın 3'üncülük maçında Fraport TAV Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti ve turnuvayı 3'üncü sırada noktaladı. Final maçı ise bu akşam Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
The Land Of Legends Cup'ta final Fenerbahçe - Sivasspor arasında olacak. Match Pr tarafından organize edilen The Land Of Legend Cup final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Futbolseverler karşılaşma saatini heyecanla araştırıyor. İşte Beşiktaş'ın 3. olduğu The Land Of Legends Cup final maçı saati...
FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Final maçı 5 Eylül Cumartesi saat 21.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak. Mücadele D Smart, Smart Spor ekranından canlı olarak yayınlanacak