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07.06.2020 - 13:26 | | Skorer

Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu'nda hazırlık maçı yapıyor!

Sarı-lacivertli takım, seyircisiz tribünlere uyum sağlama ve zemini deneme amacıyla bu akşam saat 18.30'da Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde hazırlık maçı yapacak.

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Fenerbahçe'den flaş karar... Sarı-lacivertliler seyircisiz tribünlere uyum sağlamak için Ülker Stadyumu'nda saat 18.30'da hazırlık maçı yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımız, bu akşam saat 18.30’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde seyircisiz tribünlere uyum sağlama ve saha zeminini deneme amacıyla kısa bir çalışma ve ardından sarı ve lacivert takım olarak hazırlık maçı yapacaktır."

As oyuncular ve genç futbolculardan oluşan takviyeli iki takım arasında maç oynayacak.    

Bu arada sarı-lacivertli takımda yapılan son Covid 19 testi negatif çıktı.

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Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlunda hazırlık maçı yapıyor

 

 

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