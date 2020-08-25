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25.08.2020 - 21:52 | | AA

Fenerbahçe taktik çalıştı!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe taktik çalıştı!
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. 

Dayanıklılık koşularıyla devam eden idmanın pas ve çift kalenin ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı. 

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

Fenerbahçe taktik çalıştı

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