Fenerbahçe taraftarı ikiye bölündü! Caner Erkin...

Fenerbahçe yönetiminin Caner Erkin'i transfer listesine alması Sarı-Lacivertli taraftarları ikiye böldü.

2016 yılında Fenerbahçe'den Inter'e giden ancak İtalyan ekibinde resmi maça çıkmadan Beşiktaş'a transfer olan 31 yaşındaki sol bekin, geri dönüşüne bir grup taraftar karşı çıkarken, bir grup ise transferin gerçekleşmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Caner'in Fenerbahçe'ye dönmesini istemeyen taraftarlar, "Kadıköy'de Beşiktaş taraftarının önünde diz çöken Caner Erkin'i istemiyoruz", "Bizi bırakıp gidenle işimiz olmaz" şeklinde yorumlar yaptı. Yıldız oyuncuyu isteyenler ise, "Türkiye'nin en iyi sol beki o. İmkan varsa alınmalı", "Futbolda bu tarz şeyler var. Geçmişi unutmalıyız" ifadelerini kullandı. Sarı-Lacivertli yönetimin bu görüşler sonrası Caner'in transferi ile ilgili nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.