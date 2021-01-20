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20.01.2021 - 11:22 |

Fenerbahçe taraftarından Emre Belözoğlu'na HGS jesti

Mesut Özil'i görmek için havaalanı yakınlarına gelen bir Fenerbahçe taraftarı, teşekkür etmek için Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun HGS ücretini ödedi.

Fenerbahçe taraftarından Emre Belözoğlu'na HGS jesti
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil’i görmenin hayalini kuran bir sarı lacivertli taraftar, yıldız futbolcuyu karşılamaya gelen Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu’nun indiği aracın plakasını HGS sisteminde sorgulattı ve ödeme zamanı gelmemiş borcu ödedi.

Transfer nedeniyle teşekkür etmek isteyen sarı-lacivertli taraftar kulübe bir de mail attı;

"Yeni transferimiz Mesut Özil’i karşılamaya gittiğimiz gece Sportif Direktörümüz Sn. Emre Belözoğlu’nun indiği aracın plakasını Fenerbahçeli gönüldaşlar olarak kontrol ettiğimizde ödenmemiş hgs borcu olduğunu tespit ettik. Fenerbahçeli taraftarlar olarak kulübe gecesini gündüzüne katan Sn. Emre Belözoğlu’nun “karınca kararınca” takibe düşmemiş, sistemin ödememize müsade ettiği borcu ödeyerek teşekkür etmek istedik, helal olsun. İyi ki varsın Emre Belözoğlu."

Kulübe gelen bu mesajı Fenerbahçe İletişim Departmanı Emre Belözoğlu’na iletti. Taraftarın bu jestine Belözoğlu da yanıt verdi:

"Çok duygulandım ama şunu söylemek lazım kardeşimize; “bizim borcumuz Fenerbahçe taraftarına çok yüklü, ömür boyu ödeyerek bitiremeyiz… Sizin nezdinizde Fenerbahçe’yi sahiplenen her bir taraftarımıza bir kez daha teşekkür ediyor; uzun ve mücadele dolu bu yolda birbirimize verdiğimiz sonsuz destek ve güçle hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğimize inanıyoruz."

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Fenerbahçe taraftarından Emre Belözoğluna HGS jesti

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