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13.04.2020 - 10:49 |

Fenerbahçe taraftarından Garry Rodrigues'e büyük tepki!

Kötü performansı ve eski takımını Galatasaray'a karşı iki maçta da forma giyememesi nedeniyle taraftarların tepkisini çeken Garry Rodrigues bu kez de kırdığı potla şimşekleri üzerine çekti. Yıldız futbolcunun Can Bartu'yu anmak için attığı mesajda bir başka efsane isim Lefter'in fotoğrafına yer vermesi büyük tepki topladı.

Fenerbahçe'de GARRY RODRİGUES ile taraftarların arası bir türlü düzelmiyor. Sarı-lacivertlilere sezon başında kiralanan Rodrigues, sakatlıklarından dolayı Galatasaray ile oynanan iki derbide de forma giyememişti.

Yeşil Burun Adaları asıllı futbolcu daha sonra Fenerbahçe'nin üst üste yenilgiler aldığı haftalarda paylaştığı 'dönüyorum' mesajıyla tepki çekmişti.

Garry Rodrigues bu kez de kırdığı potla şimşekleri üzerine çekti. Yıldız futbolcunun Can Bartu'yu anmak için attığı mesajda bir başka efsane isim Lefter'in fotoğrafına yer vermesi büyük tepki topladı.

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